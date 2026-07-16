Laura Fernández: “No quiero ser dictadora”

La presidenta de la República, Laura Fernández, rechazó tener interés en instaurar una dictadura en Costa Rica y desafió al fiscal general, Carlo Díaz, a presentar pruebas de que su administración ha incumplido el ordenamiento democrático del país.

En la primera conferencia de prensa después del receso de medio año, Fernández cuestionó las declaraciones del jerarca del Ministerio Público y lo invitó a presentar, durante la próxima sesión del Consejo Nacional de Seguridad el 20 de julio, alguna evidencia de que su Gobierno ha desacatado resoluciones o disposiciones de los órganos de control constitucional.

“Que presente una sola evidencia de que yo tengo el más mínimo interés de instalar una dictadura en Costa Rica. ¿No será que lo que tiene usted es miedo de perder la corona?, ¿no será que lo que tienen es miedo de que aquí ya no gobierna Liberación Nacional, gracias a Dios”, expresó Fernández.

Díaz aseveró en una entrevista al programa Interferencia, de Radioemisoras UCR el pasado 6 de julio, que si los tres Poderes del Estado se concentran en la figura de Rodrigo Chaves “la democracia se acaba”.

“Es concentrar el poder de manera absoluta. Es tomar el control del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y lo que le falta, que es el Poder Judicial. Entonces, cuando usted oye, por supuesto que es la democracia la que está en juego. Si concentramos estos tres (Poderes) en Rodrigo Chaves, la democracia se acaba ¿y qué es lo que tenemos?, autoritarismo”, dijo Díaz en la entrevista.

La mandataria también negó que pretenda debilitar las instituciones públicas o establecer un régimen autoritario.

Cuestionó a Patricia Solano

Fernández también arremetió contra Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera, al concluir una intervención durante la conferencia de prensa semanal del Poder Ejecutivo.

“Para sacar adelante al país, doña Patricia, deje de hablar paja y póngase a trabajar”, manifestó Fernández.

La mandataria lanzó el señalamiento luego de reiterar que la seguridad ciudadana constituye una de las principales prioridades de su administración y que continuará impulsando acciones para enfrentar la criminalidad.

Más proyectos de seguridad

La mandataria anunció que presentará el 27 de julio un segundo paquete de proyectos de ley en materia de seguridad ante la Asamblea Legislativa.

Fernández aseguró que el Gobierno continúa trabajando en nuevas reformas para enfrentar el crimen organizado, pero también pidió a los diputados avanzar con las iniciativas que ya se encuentran en la corriente legislativa.

Sin embargo, no dio detalles sobre en qué consistirán los proyectos.

“Diputados, por favor, necesitamos estos proyectos de seguridad. El próximo 27 de julio vamos a presentar el segundo paquete de proyectos de ley en este tema. Seguimos trabajando sin descanso”, manifestó Fernández.

Entre las propuestas pendientes mencionó las iniciativas dirigidas a ampliar las oportunidades laborales para las personas privadas de libertad, incluso mediante convenios con empresas del sector privado.

Fernández explicó que la intención es que quienes se encuentran en centros penitenciarios puedan recibir una compensación económica por su trabajo y que esos recursos se distribuyan para distintos fines.

“Una parte se les daría a los familiares que están fuera de la cárcel y otra parte iría a un fondo de cada persona privada de libertad, para que cuando salga de la cárcel tenga una platica para reiniciar su vida y no vuelva a caer en la tentación de regresar a la cárcel”, señaló.