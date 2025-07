“Me veo presidenta de este país”, afirmó Laura Fernández, en una entrevista radial este lunes.

La exministra de la Presidencia y de Mideplan, y eventual candidata presidencial del partido Pueblo Soberano, agregó que ella tiene la capacidad de asumir ese reto.

“De llevar la estafeta de Rodrigo Chaves y darle continuidad a todo lo bueno que hemos venido trabajando y con la comprensión clara que esto es una responsabilidad grandísima y que tenemos que ir en equipo”, afirmó Fernández en entrevista en la emisora cristiana Stereo Visión.

Insistió que se siente confiada de asumir el reto, porque tiene a su lado “gente extraordinaria” como la diputada Pilar Cisneros, y el mismo presidente Chaves.

Dijo que ella sabe que no puede “separarse de lo correcto” y enfatizó que su relación con Dios es muy especial, pero que tampoco la usará para la campaña.

“No tengo ninguna duda que a mi Dios me tiene en la palma de su mano como una perlita preciosa, me ama, me cuida, me protege, me libra del mal. Porque lo he visto, lo vivo y lo siento todos los días, y solo así me atrevo a dar este paso”, enfatizó.