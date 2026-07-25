La presidenta de la República, Laura Fernández, lanzó una advertencia a los diputados y exdiputados del Frente Amplio sobre ir a escuelas a promover ideologías de género.

“Mientras yo sea presidenta de Costa Rica tampoco voy a alcahuetear que exdiputados del Frente Amplio se metan a las aulas de las escuelas y colegios a pretender adoctrinar a los hijos de nuestro pueblo”, dijo la Presidenta en Concejo Municipal de Nicoya.

Presidenta Laura Fernández. Foto: Mauricio Aguilar.

Además, la Presidenta advirtió que con ella “no pegan” los que pretendan ir con “ideas comunistas” a los centros educativos.

“Si de algo me siento orgullosa, es que desde el Gobierno de Rodrigo Chaves eliminamos la ideología de género de las escuelas y colegios”, sentenció Fernández.