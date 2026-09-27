Laura Fernández: “La Biblia es buen manual para cómo ser buen presidente”

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

En el marco de la conmemoración del Día de la Biblia, la presidenta Laura Fernández, destacó el valor de las Escrituras como un libro de gobierno, sabiduría y guía fundamental para la gestión pública y la toma de decisiones.

Durante un encuentro con líderes religiosos y pastores con motivo del Día de la Biblia, la mandataria costarricense enfatizó el papel central que ocupa la lectura bíblica en su vida personal y en su función ejecutiva.

En su intervención, la gobernante señaló que las Escrituras no representan únicamente un texto religioso, sino una guía práctica de liderazgo.

“Para mí la Biblia es un libro de sabiduría, tiene que ser un libro de consulta obligatoria”, manifestó ante la audiencia.

Fernández amplió su punto al definir el valor del texto en el ámbito político y administrativo.

“La Biblia es un manual para el buen vivir. La Biblia es un manual para cómo ser un buen presidente, incluso, porque ahí está clarito en los textos y en los libros qué hicieron antiguos reyes”, dijo.

Explicó que los relatos bíblicos permiten observar las decisiones que llevaron al éxito a antiguos gobernantes, así como los desaciertos por desobediencia que los condujeron al fracaso. “Entonces, yo creo que lo que hay ahí es, repito, un manual”, reiteró.

Juramento y prioridades de gobierno

Fernández recordó además el valor simbólico con el que inició su mandato, destacando que “juré sobre una Biblia, no solamente sobre nuestra Constitución”. Detalló que utilizó “una Biblia que me regaló mi papá en 1992”, vinculando su vocación de servicio con sus raíces familiares de fe.

Al abordar la ética de sus decisiones públicas, la presidenta dejó clara la orientación de su gestión frente a los ciudadanos y sus convicciones.

“Yo llegué a agradar a Dios y al pueblo de Costa Rica, a nadie más”, afirmó.

Finalmente, Fernández expresó su agradecimiento por el respaldo espiritual recibido, indicando que “para mí lo más grande que me pueden regalar es su oración”.

Las palabras de la mandataria fueron dadas durante foro en la Asamblea Legislativa este viernes.