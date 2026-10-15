Laura Fernández juramenta a nueva canciller

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Este jueves la presidenta de la República, Laura Fernández, juramentó la diplomática Ana Elena Pinto Lizano como nueva ministra de Relaciones Exteriores y Culto tras la destitución de Manuel Tovar.

“Su designación marca un hito en la historia de la diplomacia costarricense, al convertirse en la primera Embajadora de Carrera en asumir la conducción de la Política Exterior del país”, señaló la Cancillería en un comunicado.

Pinto Lizano cuenta con más de 20 años de experiencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, institución a la que ingresó en 2002. La nueva canciller domina español, francés, inglés e italiano.

Foto: Cancillería.

A lo largo de su carrera ha ocupado distintos cargos relacionados con la política exterior, la cooperación internacional y la atención de asuntos bilaterales y multilaterales.

Su misión más reciente fue como embajadora de Costa Rica en Francia y Mónaco. Además, fungió como delegada permanente ante la UNESCO y representante ante la Organización Internacional de la Francofonía.

También ha trabajado en las misiones diplomáticas de Costa Rica en Suiza y Chile.