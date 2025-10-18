Laura Fernández insistirá en venta del BCR

Laura Fernández intentará vender el Banco de Costa Rica (BCR) en caso de convertirse en la próxima presidenta de la República, así lo anunció durante la presentación de su plan de Gobierno, con el que buscará convertirse en la líder número 50 de la nación.

La idea de esta venta, que incluiría también al Banco Internacional de Costa Rica, es destinar los recursos a oxigenar el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

“Con los recursos que se generen vamos a capitalizar el régimen, es inyectarle aire fresco porque con la vejez de los costarricenses no se juega y necesitamos encontrar una solución a corto plazo. Sé que la fracción de diputados que está aquí conmigo lo va a apoyar”, afirmó la candidata.

Según detalló Fernández, su propuesta de Gobierno se compone de 523 objetivos enmarcados en cinco principios: la vida, la familia y los valores que definen a la nación; un Estado eficiente, eficaz, íntegro y cercano; transparencia y tolerancia cero a la corrupción; justicia social, oportunidades para todos sin excusas; e innovación con propósito y sostenibilidad físico-ambiental.

Además de prometer la continuidad del Gobierno de Rodrigo Chaves, la aspirante aseguró que será abierta a escuchar propuestas de otros partidos políticos. “Estudiaré todas las propuestas que formulen los restantes 19 candidatos presidenciales”, subrayó.

Durante la actividad, Fernández estuvo acompañada por la jefa de bancada oficialista, Pilar Cisneros, quien le manifestó su total respaldo.

“Estoy convencida desde el fondo de mi corazón de que Costa Rica está lista para un cambio.

No va a ser un cambio fácil, pero sí profundo. Sé que ella (Fernández) va a seguir la ruta del cambio duro que este país necesita”, destacó Cisneros.

Principales propuestas del oficialismo

Cambios en el Poder Judicial

• Propone reformas judiciales profundas, entre ellas limitar a 10 años el cargo de magistrados y establecer un régimen de sanciones por bajo desempeño.

• Busca otorgar autonomía plena a la Sala Constitucional, Fiscalía y al OIJ, separándolas de la Corte Plena.

• Plantea la posibilidad de suspender temporalmente garantías individuales en zonas con alta criminalidad, “en casos de conmoción interna o grave perturbación del orden público”.

• Propone continuar la creación de una cárcel de máxima seguridad inspirada en modelos internacionales, para aislar a líderes del crimen organizado.

• Sugiere endurecer las sanciones penales contra delitos violentos, sicariato y crimen organizado, así como acelerar procesos judiciales para reducir la impunidad.

Seguridad pública y migración

• Propone fortalecer el control fronterizo en los 16 puntos de ingreso al país con tecnología, escáneres y cooperación internacional (Interpol, DEA, Europol).

• Busca aumentar en un 30% el personal de la Policía Profesional de Migración y habilitar más centros de detención migratoria (actualmente limitados a 100 plazas).

• Promueve reformas legales para suspender trámites migratorios a personas extranjeras procesadas por delitos graves como sicariato, trata o legitimación de capitales.

• Exigirá antecedentes penales apostillados para naturalización, con el fin de evitar que miembros de redes criminales se oculten bajo esa figura.

• Pretende integrar la información policial en un sistema nacional de inteligencia tipo C7i, con monitoreo en tiempo real, videovigilancia y registros biométricos.

Otros puntos de interés político

• El plan menciona la posibilidad de cooperación tecnológica internacional para operaciones contra el narcotráfico.

• Aumentaría las penas de maltrato animal.

• Propone automatización penitenciaria y de tránsito mediante registros biométricos y digitalización de datos.

• Plantea la protección de infraestructuras críticas (energía, telecomunicaciones, salud, transporte) mediante protocolos de ciberdefensa y vigilancia física-digital.

• Incluye una política de “tolerancia cero” a la migración irregular y un enfoque de “fronteras seguras”, que podría generar debate por su tono restrictivo.

• Fortalecer las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) mediante el traslado de su gestión al Ministerio de Trabajo y pasando el 0,25% salario de los trabajadores que actualmente se destina al Banco Popular.