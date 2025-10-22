Laura Fernández insiste en conseguir gane en primera ronda

La candidata oficialista Laura Fernández insistió en que buscará el gane en primera ronda y tratará de conseguir “muchos diputados” en las próximas elecciones, luego de conocer los resultados del informe elaborado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), el cual pone a la aspirante como favorita con un 25% de apoyo.

“Continuamos en el primer lugar de estos estudios y eso es gracias al esfuerzo de miles de costarricenses que están trabajando intensamente para que ganemos las elecciones en primera ronda y con muchos diputados”, subrayó Fernández.

Pese a los resultados que respaldan su plan político, la aspirante aseguró que “no es momento para triunfalismos” y seguirán trabajando para lograr el gane en febrero del próximo año.