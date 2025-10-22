Laura Fernández insiste en conseguir gane en primera ronda

Tras resultados del CIEP que la ponen como favorita

Imagen con fines ilustrativos.

La candidata oficialista Laura Fernández insistió en que buscará el gane en primera ronda y tratará de conseguir “muchos diputados” en las próximas elecciones, luego de conocer los resultados del informe elaborado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), el cual pone a la aspirante como favorita con un 25% de apoyo.

Continuamos en el primer lugar de estos estudios y eso es gracias al esfuerzo de miles de costarricenses que están trabajando intensamente para que ganemos las elecciones en primera ronda y con muchos diputados”, subrayó Fernández.

Pese a los resultados que respaldan su plan político, la aspirante aseguró que “no es momento para triunfalismos” y seguirán trabajando para lograr el gane en febrero del próximo año.

“Estoy segura de que lo mejor está por venir”, agregó.