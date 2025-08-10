En la Asamblea Nacional del Partido Pueblo Soberano (PPSO), se ratificó oficialmente a Laura Fernández como candidata presidencial, con 76 votos a favor y 3 en contra por parte de los asambleístas.

Fernández, de 39 años, es politóloga graduada de la Universidad de Costa Rica (UCR) y cuenta con una maestría en Ciencias Políticas con énfasis en Políticas Públicas y Gobernabilidad Democrática.

Fue ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), ministra de la Presidencia y subjefa de Gabinete.

La candidata presidencial buscará la presidencia en 2026 con la promesa de dar continuidad al rodriguismo, como lo ha reiterado en varias ocasiones.

“Gracias a Dios y a los asambleístas por el privilegio que me confieren de continuar sirviendo a la patria, ahora para las próximas elecciones de febrero”, expresó Fernández.

Además agradeció a Rodrigo Chaves y a Pilar Cisneros.

“Sin ustedes, este pueblo nunca hubiera abierto los ojos. La responsabilidad que asumo hoy es enorme y ofrezco mi profesión y mi vida al pueblo costarricense”, añadió. Laura Fernández, junto a Francisco Gamboa y Douglas Soto – Fotografías: Issac Villalta

La fórmula presidencial la completan Francisco Gamboa, exministro de Economía en el actual Gobierno, y Douglas Soto, exmilitante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quienes aspirarán a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.