Laura Fernández envía solidario mensaje a pueblo panameño

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

La presidenta de la República, Laura Fernández, envió un mensaje de solidaridad al pueblo panameño tras el terremoto que azotó el país vecino.

La mandataria escribió un mensaje en la red social X:

Extiendo un abrazo solidario al pueblo panameño después del terremoto que afectó a nuestra nación hermana este viernes.

De parte de mi Gobierno y del pueblo costarricense, enviamos todo nuestro apoyo, solidaridad y cariño en estos momentos difíciles.

Costa Rica está con Panamá. Hoy, como siempre, nuestros pueblos hermanos cuentan el uno con el otro.

Extiendo un abrazo solidario al pueblo panameño después del terremoto que afectó a nuestra nación hermana este viernes.

De parte de mi Gobierno y del pueblo costarricense, enviamos todo nuestro apoyo, solidaridad y cariño en estos momentos difíciles.

Costa Rica está con Panamá.… — Laura Fernández Delgado (@laurapresi2026) October 9, 2026

Sobre el terremoto:

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá este viernes y provocó el colapso de algunos edificios en el centro del país, además de pánico en la capital de rascacielos, sin que se reporten víctimas hasta ahora.

El sismo se registró a las 12:56, hora local con epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, en la zona del centro sur del país, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Según imágenes de medios locales, se derrumbó parte de un hotel en la localidad de Penonomé, en la provincia de Coclé, y de algunas iglesias.