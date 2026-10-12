Laura Fernández envía mensaje al Papa: “Espero saludarlo pronto”

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

La presidenta Laura Fernández envió un mensaje solidario al Papa León XIV, quien deberá someterse a un proceso médico de urgencia por un problema en el pulmón.

La mandataria, quien tiene un viaje pactado al Vaticano a finales de mes, envió un mensaje a través de su red social X.

“Todo mi cariño y buenos deseos para el Papa ante la intervención a la que será sometido. Desde Costa Rica nos unimos en oración para que se recupere prontamente. Espero saludarlo en persona dentro de poco para expresar mi respeto y admiración hacia el liderazgo, sabiduría y guía espiritual que usted representa para todos los católicos del mundo”, escribió Fernández.

Todo mi cariño y buenos deseos para el @Pontifex ante la intervención a la que será sometido. Desde Costa Rica nos unimos en oración para que se recupere prontamente.



Espero saludarlo en persona dentro de poco para expresar mi respeto y admiración hacia el liderazgo, sabiduría y… — Laura Fernández Delgado (@laurapresi2026) October 12, 2026

La salud del Papa

El papa León XIV será hospitalizado el martes antes del mediodía en el Hospital Gemelli de Roma para ser operado de un nódulo en el pulmón, informó este lunes el Vaticano, sin precisar si la cirugía tendrá lugar ese mismo día.

Tras 17 meses de pontificado a un ritmo frenético, el santo padre anunció el domingo que será sometido a una intervención quirúrgica por un nódulo pulmonar, detectado “en una fase muy temprana”.

Un nódulo pulmonar es una pequeña masa o lesión en el tejido del pulmón, que usualmente se detecta mediante un examen de imagen torácica.

“Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo”, dijo el domingo el pontífice, de 71 años, al término de la oración del ángelus.

Foto: AFP.

Con información complementaria de AFP