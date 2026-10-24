Laura Fernández envía emotivo mensaje a la Banda Internacional Vieja Metrópoli

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

La presidenta Laura Fernández dirigió un mensaje de reconocimiento a la Banda Internacional Vieja Metrópoli de Cartago con motivo de su próxima participación en las fiestas patrias de la República de Panamá.

La agrupación costarricense viajará al país vecino para ser parte de las festividades patrias los días 3 y 4 de noviembre.

Aunque la banda cuenta con un total de 345 personas en su estructura, en esta oportunidad será una delegación de 100 músicos la que emprenderá el viaje para llevar el talento, la música y la identidad nacional fuera de las fronteras costarricenses.

En su saludo, la mandataria envió un abrazo a los integrantes y les recalcó que todo un país estará acompañándolos y celebrando con orgullo cada nota que interpreten en territorio panameño.

Fernández concluyó su mensaje manifestando: “Que viva la música, que viva Costa Rica y que viva la banda vieja metrópoli de Cartago”.

Ante el saludo oficial, la Banda Internacional Vieja Metrópoli expresó su más sincero agradecimiento a la Presidenta por su valioso apoyo y por visibilizar el talento cartaginés y costarricense.

A su vez, los representantes de la banda destacaron el profundo orgullo que sienten al llevar el nombre de Costa Rica a las celebraciones del pueblo panameño.