Laura Fernández en El Salvador: “Vine a aprender de primera mano”

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La presidenta Laura Fernández llegó a El Salvador este viernes y se reunió con su homólogo Nayib Bukele para conocer la mega cárcel salvadoreña, el CECOT.

Luego de la visita, Fernández dio una conferencia conjunta con Bukele en la cual dieron una rendición sobre el encuentro y qué se espera de aquí en adelante.

“Nuestros países han unido esfuerzos, inteligencia y experiencias para enfrentar un enemigo común: El narcoterrorismo”, expresó la mandataria costarricense.

La costarricense enfatizó que su visita le permitió conocer más sobre el CECOT para aplicarlo en el CACCO, recién inaugurado.

“Yo vine a conocer de primera mano esa experiencia, aprender de lo que ha funcionado y aprovechar esas lecciones en nuestra propia lucha nacional”, dijo Fernández.

Bukele reconoció que Costa Rica todavía está lejos de los niveles de criminalidad de la que llegó El Salvador, pero que está a tiempo de atacarla, por lo cual, puso a su disposición sus recomendaciones y conocimientos al servicio de Laura Fernández y los ministros de seguridad.