Laura Fernández en Colombia: “Somos aliados en erradicar el narcoterrorismo”

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La presidenta Laura Fernández dio sus primeras palabras al llegar al Comando Aéreo en Colombia para la reunión bilateral que tendrá con su homólogo Abelardo de la Espriella.

Fernández, acompañada de sus ministros Gerald Campos (Seguridad), Gabriel Aguilar (Justicia y Paz) y Alberto Martínez (DIS), dio unas breves declaraciones:

Estamos muy agradecidos con la hospitalidad por este recibimiento de honores, muy agradecidos también con el señor presidente Abelardo de la Espriella por coordinar con tanta inmediatez este encuentro bilateral que, sin lugar a dudas, será de gran provecho para ambas naciones.

Video tomado de Diaro La Libertad Colombia

El gobierno colombiano y el gobierno costarricense somos aliados en un objetivo común que es erradicar el narcoterrorismo de nuestros pueblos.

Tanto el pueblo costarricense como el pueblo colombiano somos pueblos hermanos y por eso, ante un desafío de este tamaño, la unión es el camino para la prosperidad compartida.