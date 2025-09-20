La candidata del oficialismo, Laura Fernández, emitió un mensaje este sábado donde pide a sus partidarios “no aflojar” de cara a las elecciones y ratifica que en un eventual gobierno suyo, el actual presidente de la República, Rodrigo Chaves, sería su ministro de la Presidencia.

“Los mismos de siempre nos frenaron las reformas para eliminar las pensiones de lujo, abrir el mercado eléctrico y bajar el precio de la electricidad, construir la Marina y Terminal de Cruceros para Limón, levantar Ciudad Gobierno, y terminar con los cargos vitalicios de los magistrados que garantizan la impunidad de los delincuentes. Ellos no quisieron, pero nosotros no vamos a aflojar”, afirmó Fernández.

“Haré todo lo posible para que don Rodrigo integre el próximo gobierno como ministro de la Presidencia y coordinador de la continuidad de todas las reformas pendientes y necesarias”, afirmó.

Hay que recordar que el mandatario ya ha dicho que incluso es necesario realizar reformas a la Constitución Política y que a él le gustaría asesorar en esas reformas.

Yo creo que la Constituyente tendría más sentido en el momento en que el pueblo elija un liderazgo tanto en la Asamblea Legislativa como en el Ejecutivo, unificado. Y la primera oportunidad que tendrá ojalá por los años de los años, va a hacer en el voto del 2026″, dijo el presidente en mayo del 2024.

“A mí como expresidente me gustaría involucrarme en la formulación de una nueva Constitución”, agregó en ese momento.

Fernández no mencionó si Pilar Cisneros tendría algún rol en su eventual gobierno. Foto: Mauricio Aguilar.

Muchos diputados

Fernández volvió a insistir en que para poder realizar todas estas reformas, requieren una amplia mayoría de diputados en la próxima Asamblea Legislativa.

“Necesitamos una bancada de diputados que esté del lado de la gente y no de la casta política que solo defiende privilegios. Con esa fuerza en la Asamblea Legislativa vamos a hacer realidad las reformas que la vieja política nos negó”, mencionó.

“Vamos a gobernar con el mejor equipo, con el equipo de la continuidad, con el equipo que sabe hacer las cosas bien. No nos van a detener. Vamos muy bien, pero lo mejor está por venir. Ni un paso atrás”, concluyó la candidata que a cinco meses de las elecciones encabeza la intención de voto, según los más recientes estudios de opinión.