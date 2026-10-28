Laura Fernández destituye a la ministra de Comex, Indiana Trejos

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció en un mensaje a la ciudadanía que Costa Rica no va a firmar el Acuerdo Transpacífico.

La mandataria ordenó frenar el protocolo y la gira programada en noviembre a Vietnam para la firma del tratado.

Además, confirmó la destitución de la ministra actual de Comercio Exterior, Indiana Trejos, que formaba parte del equipo negociador durante la anterior administración.

La salida de Trejos se suma a la salida del excanciller Manuel Tovar y la renuncia de Laura López, gerente general de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).