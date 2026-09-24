Laura Fernández despide al Canciller de la República

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

En un sorpresivo movimiento en el Poder Ejecutivo, la presidente de la República, Laura Fernández Delgado, notificó el cese inmediato de sus funciones al ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel Tovar Rivera.

La decisión se dio a conocer este jueves 24 de septiembre mediante un comunicado oficial emitido por la Casa Presidencial.

Según detalla el comunicado gubernamental, la destitución obedece al manejo de la sesión del foro “Escudo de las Américas”, celebrada el pasado martes 22 de septiembre a convocatoria del Secretario de Estado de los Estados Unidos y que contó con la participación del presidente Donald Trump.

Presidencia calificó como “inadecuada” la gestión de Tovar, señalando que el ahora excanciller asistió al encuentro sin notificar previamente ni informar sobre su participación a la mandataria Fernández. Esta omisión impidió que la jefa de Estado estuviera presente en el foro multilaterial, lo que Casa Presidencial calificó como un hecho que “causó un gran daño de carácter estratégico” para el país.

Foto: AFP.

Desde el Gobierno de la República se enfatizó que la coalición multinacional “Escudo de las Américas” es considerada un espacio político y estratégico fundamental para la articulación en seguridad, lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, áreas que constituyen prioridades de la actual administración.