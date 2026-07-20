Laura Fernández denuncia 9 amenazas de muerte

La presidenta de la República Laura Fernández denunció este lunes que ha recibido al menos 9 amenazas de muerte en su contra, que incluyen también a miembros de su familia y de su gabinete.

“Son 9 amenazas a mi integridad física”, afirmó.

Agregó que una de ellas involucraría a un francotirador.

Así lo aseguró luego de la reunión que mantuvo con el Consejo de Seguridad Nacional en Presidencia.

Fernández comentó que las denuncias ya fueron trasladadas al Ministerio Público.

Las declaraciones fueron dadas en conferencia de prensa posterior a la sesión de Seguridad con miembros del gabinete.