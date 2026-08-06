Laura Fernández defiende pensión de exmandatarios

La presidenta de la República, Laura Fernández, calificó la pensión destinada a los exmandatarios como un “reconocimiento” necesario, tras la reciente decisión de la Asamblea Legislativa de rechazar un proyecto de ley que buscaba eliminar este beneficio.

Durante su conferencia de prensa semanal, la mandataria señaló que este ingreso no debe verse simplemente como una jubilación ordinaria, sino como un respaldo ante las particularidades que conlleva haber ostentado la máxima función del país.

“Más que una pensión, es un reconocimiento para que, después de haber ejercido este cargo, tengan un ingreso que les permita tener un estilo de vida sostenible”, manifestó Fernández ante las consultas de la prensa.

La jerarca profundizó en que el cargo de presidente de la República posee una serie de “prerrogativas distintas a muchos otros cargos públicos”, lo que justifica la existencia de este régimen especial a nivel mundial. Según explicó, la dificultad de reincorporarse al mercado laboral ordinario y los riesgos asociados a la seguridad personal son factores determinantes: “Hay temas de seguridad, hay otros temas importantes”, añadió la jerarca.

Estas declaraciones se dan en un contexto de debate político, luego de que la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa rechazara, el Expediente 24.793. Dicha iniciativa, impulsada originalmente por la fracción del Frente Amplio, pretendía derogar el capítulo de la Ley Marco de Pensiones que regula las jubilaciones de los expresidentes.

El proyecto buscaba que los futuros exmandatarios se acogieran a regímenes generales y establecía restricciones para quienes ya reciben el beneficio, como suspender el pago si percibían otros ingresos elevados.

En la votación legislativa, los diputados oficialistas Ana Katharina Müller, Esmeralda Britton, Roberth Junior Barrantes y Royner Mora, junto a la liberacionista Iztarú Alfaro, votaron en contra de la propuesta, provocando su archivo. Alfaro defendió su posición indicando que presentaría un dictamen de minoría, mientras que Britton argumentó que la eliminación del régimen no generaría un alivio significativo para las finanzas del Estado.

Por su parte, el diputado Edgardo Araya, del Frente Amplio, lamentó el rechazo, afirmando que buscaban terminar con beneficios considerados desproporcionados. Ante la controversia, la presidenta Fernández concluyó su intervención con una postura personal sobre su propio futuro: “Por mi cuenta, mientras yo pueda trabajar y Dios me dé vida y salud, lo haré”, finalizó.