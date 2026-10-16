Laura Fernández confirma operaciones de EE. UU. en Costa Rica

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

En entrevista concedida a la cadena Fox Noticias, la presidenta de la República, Laura Fernández, abordó los ejes centrales de su política de seguridad nacional, subrayando la lucha contra el crimen organizado y la vigencia de acuerdos de inteligencia y patrullaje con los Estados Unidos.

Combate y encuadre del “narcoterrorismo”

Durante la conversación, la mandataria costarricense definió la amenaza actual del narcotráfico bajo la figura del narcoterrorismo, argumentando que resulta prioritario impulsar reformas legislativas de “mano dura” para frenar el avance de las estructuras criminales en el país.

Fernández sostuvo que el país atraviesa un punto de inflexión en materia de seguridad nacional:

“Nuestro país está a las puertas de una transformación muy importante donde tenemos la oportunidad de lujo de frenar la avanzada de el narcoterrorismo y por eso para mí como presidente de la República es vital conducir una serie de reformas de mano dura para recuperar la paz en las familias costarricenses”.

Presencia y operaciones de agencias de EE. UU. en territorio nacional

Al ser cuestionada sobre si apoyaría el desarrollo de operaciones de las fuerzas estadounidenses dentro del territorio costarricense, la presidenta aclaró que la presencia y la colaboración operativa entre ambas naciones ya se ejecutan en la práctica.

En relación con los mecanismos de cooperación existentes con el gobierno de Estados Unidos, Fernández detalló:

“Ya nosotros tenemos operaciones del gobierno de los Estados Unidos en territorio costarricense. Desde la administración anterior, nosotros empezamos a tener un protocolo de colaboración muy estricto con con la DEA y también con el FBI. Tenemos adicionalmente patrullaje conjunto en el mar costarricense, de forma tal que tenemos ya desde hace un buen rato una estrategia común de combate al narcoterrorismo…”.

Finalmente, la jefa de Estado hizo énfasis en la naturaleza constitucional y civil de las fuerzas de seguridad costarricenses frente al despliegue policial:

“Recuerde que Costa Rica es un país sin ejército, es un país donde lo que tenemos es policía civil”.

Vea la entrevista: