Laura Fernández: “Circulan fotos falsas del Traspaso de Poderes”

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

La presidenta de la República, Laura Fernández, se pronunció sobre el tema del chino naturalizado costarricense, hombre de apellidos Zhang Guobin, quien fue detenido por la DEA para temas de extradición.

Fernández aseguró no conocerlo, pero además, que hay fotos falsas del día del Traspaso de Poderes.

“Circulan fotos falsas del Traspaso de Poderes donde se pretende hacer ver que es esta persona y no lo es; muy por el contrario, se trata de la delegación oficial de la República de China”, expresó la presidenta.

La mandataria negó cualquier vínculo con Zhang Guobin, así como enfatizó en nunca haberse reunido con él.

Sobre la detención

“Si se trata de un delincuente, enhorabuena y gracias a Dios que haga frente a la Justicia y pague por cualquier delito que haya cometido”, dijo Laura Fernández sobre la captura por la DEA a este sujeto.

A Zhang Guobin se le vincula con lavado de dinero.

La captura se dio por el trabajo articulado entre el Ministerio Público, la DEA, la Fuerza Pública, la PCD y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“El día que yo gané las elecciones estuvieron en el hotel cerca de dos mil personas, por razones obvias, no conozco a esas dos mil personas”, aseveró Fernández.

La mandataria finalizó su pronunciamiento diciendo que la lista no fue revisada porque ella no era presidenta, por lo que no tenía “herramientas” para hacer esa pesquisa.