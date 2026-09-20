Laura Fernández autoriza viaje a Ministro: Vea quién y a dónde

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

El Ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, realizará una gira internacional durante el mes de octubre de 2026 para participar en dos de los encuentros de artes escénicas más relevantes de Sudamérica y Europa.

Según lo dispuesto en el Acuerdo Ejecutivo N° 58-P, firmado por la Presidenta Laura Fernández, el jerarca estará presente en dos eventos clave:

Montevideo (Uruguay): Asistirá del 9 al 14 de octubre de 2026 al Festival Internacional de Artes Escénicas (FIDAE), organizado por el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, el cual sirve como plataforma estratégica para mostrar el talento de América Latina y el Caribe en áreas como teatro, danza, circo y títeres.

Cádiz (España): Se trasladará del 15 al 22 de octubre de 2026 para participar en el 41° Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (FIT), organizado por el Ayuntamiento de Cádiz, el INAEM del Ministerio de Cultura de España y la AECID, espacio referente para el intercambio cultural entre España y Latinoamérica.

Financiamiento de los viajes

La resolución gubernamental detalla la cobertura de los gastos logísticos del viaje:

Pasajes aéreos: El señor Jorge Rodríguez Vives cubrirá de forma personal el costo de los boletos aéreos en la ruta San José – Montevideo – Madrid – San José.

Hospedaje, alimentación y traslados: Serán financiados íntegramente por las entidades organizadoras de cada país anfitrión (el Ministerio de Educación y Cultura en Uruguay, y el Ayuntamiento de Cádiz junto a INAEM y AECID en España).

Designación de Ministra a.i. e informe posterior

Ante la ausencia del titular, el Poder Ejecutivo nombró a la Viceministra de Cultura, Sally María Molina Villalobos, como Ministra de Cultura y Juventud a.i. desde las 8:45 horas del 8 de octubre hasta las 11:30 horas del 22 de octubre de 2026.

Al término de la gira, Rodríguez Vives dispondrá de un plazo máximo de ocho días naturales tras su regreso para rendir un informe ejecutivo a la Presidencia de la República sobre las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos para el país.