Laura Fernández anuncia estos cambios en seguridad para el aeropuerto

La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció este lunes, que el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría contará con la presencia permanente de 11 agentes especializados de la Policía de Control de Drogas y de tres agentes adicionales de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), en el marco de lo que el mismo Poder Ejecutivo ha denominado como “Cruzada nacional contra el crimen organizado”.

“Contaremos con presencia permanente de 11 agentes especializados de la PCD y entre ellos, por primera vez tendremos, un analista antidrogras destacado permanentemente en el aeropuerto. Además tendremos tres agentes más de la DIS para fortalecer la investigación, inteligencia y control de estos grupos”, dijo Fernández tras una visita que realizó junto con el gabinete como parte de sus reuniones semanales de “Fuerza Élite”.

La mandataria añadió que se tomarán las mismas medidas más adelante en el Aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia; y en el Tobías Bolaños en Pavas.

“La seguridad se lidera desde donde están los desafíos. Desde el gobierno estamos en una cruzada nacional contra el crimen organizado y por eso hemos decidido fortalecer la seguridad en el aeropuerto. Porque el crimen organizado tiene estructuras en evolución constante y en este momento, los datos nos dicen que aquí es donde se necesita la presencia de la PCD”, señaló Fernández.

Añadió que estas medidas responden a que el comportamiento del narcotráfico es cambiante.