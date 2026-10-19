Laura Fernández anuncia compra de nuevas armas

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

La presidenta Laura Fernández anunció la compra y modernización del armamento oficial de los diferentes cuerpos de policía.

El anuncio lo dio en el marco de la destrucción masiva de más de 9 mil armas que ya cumplieron su vida útil o que son de decomisos al crimen organizado.

“No concibo que nuestros oficiales estén combatiendo con armas civiles”, dijo la mandataria.

Como parte de los anuncios hechos por la Presidenta indicó que trabaja en:

Reforma ley nacional de armas

Modernización del armamento nacional

“Somos una democracia robusta pero eso no significa que vamos a ser alcahuetas o que vamos a consentir a quienes utilizan armas ilegales”, aseveró la Presidenta.

El acto de destrucción se llevó a cabo en la Armería en Coronado.