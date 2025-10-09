Mediante un comunicado de prensa, la candidata oficialista, Laura Fernández, alertó que su imagen es usada para estafas en redes sociales, con la aplicación de la Inteligencia Artificial.

Agrega que es “víctima de la desesperación y tácticas de algunos sectores que difunden publicaciones falsas utilizando inteligencia artificial, con el único propósito de confundir al electorado y entorpecer el proceso democrático”.

El comunicado señala que “han llevado la campaña a niveles tan bajos que merecen el rechazo contundente del pueblo costarricense”.

Agregan que no solo están conspirando contra la figura del presidente Chaves, sino también contra esta campaña que representa la continuidad del cambio, la estabilidad y el buen gobierno.