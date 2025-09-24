La candidata del oficialismo, Laura Fernández, envió un mensaje la noche de este miércoles, donde agradece al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, las palabras que este envío, tras la colocación de nuevos escáneres antidrogas en puerto Caldera, que fueron donados por los Estados Unidos.

En el mensaje del mandatario salvadoreño (un video de 42 segundos que transmitió Casa Presidencial este miércoles) este felicitó por el “gran paso” dado por las autoridades en la lucha contra el narcotráfico.

Luego agregó que “si la próxima administración le da continuidad a los proyectos de este Gobierno, no dudo que los mejores días de Costa Rica están por venir”.

Fernández subió a sus redes otro video donde agradeció las palabras del presidente Bukele.

"Usted puede estar seguro de que en el gobierno de la continuidad que, con el apoyo de la mayoría de los electores, lideraré a partir del 8 de mayo del 2026, la seguridad seguirá siendo una de las más altas prioridades, como lo ha sido para el presidente Rodrigo Chaves"

“Usted puede estar seguro de que en el gobierno de la continuidad que, con el apoyo de la mayoría de los electores, lideraré a partir del 8 de mayo del 2026, la seguridad seguirá siendo una de las más altas prioridades, como lo ha sido para el presidente Rodrigo Chaves”, afirmó.

Insistió además en que las personas no deben quebrar el voto y dar el respaldo a los candidatos a diputados del partido Pueblo Soberano

“Cada día, más costarricenses se suman al compromiso de no quebrar el voto y votarán, también, por los diputados de mi partido Pueblo Soberano, para contar con una bancada legislativa mayoritaria, capaz de aprobar esas y otras reformas. Como usted dice presidente Bukele, lo mejor está por venir para esta amada Patria”, indicó.

Hay que recordar que la Constitución Política de Costa Rica establece claramente que los extranjeros no pueden intervenir en los asuntos políticos del país.

Esta prohibición está contenida en el Artículo 19, el cual, aunque reconoce que los extranjeros tienen los mismos derechos y deberes que los costarricenses, también aclara que hay excepciones y limitaciones establecidas por la Constitución y las leyes.

Los extranjeros no pueden votar en elecciones nacionales.

No pueden participar activamente en campañas políticas ni influir en decisiones electorales.