Laura Fernández a las ONG: “Inviertan también sus recursos en llevar justicia a las víctimas”

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La presidenta Laura Fernández le envió un mensaje a las organizaciones pro derechos humanos que cuestionan los métodos del CECOT en El Salvador y recientemente las medidas anunciadas para el CACCO en Costa Rica.

Durante su gira para reunirse con Nayib Bukele, Laura Fernández fue consultada sobre las ONG que están en contra de estos métodos para combatir el crimen organizado.

“A todas esas ONG que están preocupadas por la salud y las medidas de los delincuentes les doy un mensaje claro: Ojalá llegue el día que los veamos igual de preocupados por la integridad de las madres, por las viudas, por los huérfanos, por todos los sueños truncados que múltiples salvadoreños y costarricenses han padecido durante décadas”, expresó la mandataria.

Fernández, junto a Bukele, hizo énfasis en las medidas de mano dura que se aplican desde su gobierno.

“Ojalá las ONG inviertan también sus recursos en llevar justicia a las víctimas, porque parece que son menos las que levantan la voz por ellas que los que sí lo hacemos”, finalizó la mandataria costarricense.

La Presidenta viajó este mismo viernes a El Salvador donde, junto a Ministros de temas de seguridad, visitaron el CECOT.