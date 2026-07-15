Laura Fernández a Carlo Díaz: “No tengo ningún interés de ser dictadora”

La presidenta de la República, Laura Fernández, rechazó tener interés en instaurar una dictadura en Costa Rica y desafió al fiscal general, Carlo Díaz, a presentar pruebas de que su administración ha incumplido el ordenamiento democrático del país.

Fernández cuestionó las declaraciones del jerarca del Ministerio Público y lo invitó a presentar, durante la próxima sesión del Consejo Nacional el próximo 20 de julio, alguna evidencia de que su Gobierno ha desacatado resoluciones o disposiciones de los órganos de control constitucional.

“Yo invito a don Carlo, que es el fiscal, que no hable chismes y que deje de andar politiqueando y que traiga una sola evidencia. El próximo 20 de julio tenemos Consejo Nacional y traiga una sola evidencia de una orden de la Contraloría General, de algún voto de la Sala Constitucional, de alguna circular, carta o directriz en que yo haya violado o no haya cumplido según el ordenamiento democrático de Costa Rica”, manifestó Fernández durante la conferencia de prensa semanal.

Díaz aseveró en una entrevista al programa Interferencia, de Radioemisoras UCR el pasado 6 de julio, que si los tres poderes del Estado se concentran en la figura de Rodrigo Chaves “la democracia se acaba”.

“Es concentrar el poder de manera absoluta. Es tomar el control del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y lo que le falta, que es el Poder Judicial. Entonces, cuando usted oye, por supuesto que es la democracia la que está en juego. Si concentramos estos tres (poderes) en Rodrigo Chaves, la democracia se acaba ¿y qué es lo que tenemos?, autoritarismo”, dijo Díaz en la entrevista.

La mandataria también negó que pretenda debilitar las instituciones públicas o establecer un régimen autoritario.

“Que presente una sola evidencia de que yo tengo el más mínimo interés de instalar una dictadura en Costa Rica. ¿No será que lo que tiene usted es miedo de perder la corona?, ¿no será que lo que tienen es miedo de que aquí ya no gobierna Liberación Nacional, gracias a Dios”, expresó Fernández.

La presidenta insistió en que su objetivo es conseguir que las instituciones públicas respondan a las necesidades de la ciudadanía mediante resultados concretos.

El gabinete de Laura Fernández durante la conferencia. Foto: Isaac Villalta.

“Don Carlo, yo no tengo ningún interés de ser dictadora ni de destruir absolutamente nada. El único interés que tengo es que las instituciones públicas le sirvan bien a la gente, le respondan con hechos, con resultados”, aseguró.

Fernández sostuvo, además, que el respaldo electoral obtenido por el oficialismo refleja un fortalecimiento de la participación democrática y no una amenaza para el sistema institucional.