La expresidente de la República, Laura Chinchilla, arremetió en redes sociales contra el oficialismo.

Esto se da luego de un rumor donde se hablaba de una misa de la candidata presidencial Laura Fernández en la Basílica de Los Ángeles.

Esto fue desmentido por Fernández, destacando que la publicación era falsa y no se realizó ningún tipo de convocatoria.

Laura Chinchilla arremete en redes

Ante esto, la tarde del jueves 2 de octubre Chinchilla compartió una publicación en la red social X (anteriormente conocida como Twitter).

“¿Se sorprenden de qué mientan sobre una misa en la Basílica de Los Ángeles? ¿Se les olvidó de qué fingió firmar públicamente una ley que no firmó? Ni sobre la Biblia ni sobre la Constitución, son capaces de jurar y mentir a la vez”, comentó Chinchilla.