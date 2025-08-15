Costa Rica está al bordo del abismo en temas de seguridad y el principal responsable es el gobierno actual, según la expresidenta de la República, Laura Chinchilla.

La exmandataria destacó que actualmente Costa Rica es el segundo país más violento de Centroamérica, y que el crimen organizado es el principal factor para los homicidios dolosos.

Así lo expresó en la Comisión de Narcotráfico y Seguridad en la Asamblea Legislativa.

Fotografía Mauricio Aguilar

Chinchilla lamentó la falta de recursos para los cuerpos policiales, en especial para la Policía de Control de Drogas y el Servicio Nacional de Guardacostas.

“El principal responsable de inseguridad es el actual gobierno”, concluyó en su presentación a los diputados.

Aunque dijo que se necesita mano dura, la idea no es repetir la receta del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Fotografía Mauricio Aguilar

“Ser joven en Costa Rica hoy es un factor de riesgo ante el crimen organizado. El país está atemorizado, vive en alarma permanente”, agregó.

