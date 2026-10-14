Laura Chinchilla cuestiona mega cárcel: “Placebo a la opinión pública”

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

La expresidenta de la República, Laura Chinchilla, lanzó una fuerte crítica al Gobierno de Laura Fernández por la construcción del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO).

En la red social “X”, la exmandataria aseguró que “mientras el Gobierno ofrece como placebo a la opinión pública una mega cárcel de casi ₡17.000 millones, la cruda realidad de nuestros espacios públicos es la que muestra este video, tomado del Facebook de “Policías de Costa Rica”.

El video al que hace referencia Chinchilla es el que circuló durante las últimas horas, en el cual se aprecia a un grupo de motociclistas golpear a un camión en el sector de Alajuela.

En su publicación, la exmandataria agregó que “las pandillas campan a sus anchas y una policía diezmada a la que se le aplicará nuevos recortes presupuestarios, procura contenerlas”.

La expresidenta cerró su crítica afirmando que “a partir de hoy, el Gobierno hará alarde de una prisión que tendrá mejores condiciones de seguridad que las comunidades a las que debería proteger”.

Aseguró además que “así trabaja el populismo”.

La crítica de Chinchilla surge tan solo horas después de que el Gobierno diera por inaugurado el CACCO, el cual recibirá a sus primeros privados de libertad a finales de mes, según indicó la propia presidenta de la República, Laura Fernández, este miércoles en conferencia de prensa.

Esta fue la publicación completa de la exmandataria: