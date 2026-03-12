Las sociedades “inactivas” también tienen responsabilidades tributarias

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

En Costa Rica es común que muchas personas mantengan sociedades inscritas que no realizan actividad económica.

Estas estructuras suelen utilizarse para resguardar bienes, administrar patrimonio familiar o incluso para proyectos que podrían concretarse en el futuro.

Sin embargo, aunque no generen ingresos, estas sociedades no están exentas de cumplir con ciertas obligaciones tributarias.

La Dirección General de Tributación por medio de la resolución MH-DGT-RES-0013-2025, establece que la declaración D-272 Informativa de Personas Jurídicas Inactivas debe presentarse

anualmente con la composición de los activos, pasivos y capital, de la sociedad inactiva.

Este reporte debe presentarse a más tardar el 30 de abril y refleja la situación de la sociedad inactiva al cierre del período fiscal anterior, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre.

El formulario solicita información relativamente sencilla, pero relevante para la Administración Tributaria.

Por lo que es importante que quienes administran estas sociedades tengan claridad sobre varios aspectos.

Por ejemplo, se debe informar si la sociedad posee bienes muebles o inmuebles, inscritos o no inscritos, así como marcas, patentes o derechos similares.

También es necesario reportar bienes no inscribibles, como membresías a clubes u otros derechos de uso.

Asimismo, se requiere detallar fechas de adquisición de bienes o derechos en el exterior, así como de activos intangibles o de otro tipo, entre ellos joyas, ganado o caballos, obras de arte, entre otros.

Por esto, es recomendable que los propietarios y representantes legales revisen periódicamente la situación de sus sociedades y, además, actualizar los datos de los bienes en la sociedad, ya que puede que se vendiera o adquieran bienes que deben reportarse.

De aquí la importancia de mantener un control de las transacciones que puedan realizarse en nombre de la sociedad, ya que, aunque se trata de una declaración informativa -es decir, no implica necesariamente el pago de impuestos- su incumplimiento puede generar sanciones, por incumplimiento en el suministro de información como se establece en el art. 83 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

En temas tributarios, debemos estar siempre atentos y al día, ya que a pesar de que estas sociedades aparentemente “no hacen nada”, sí tienen obligaciones que cumplir que no pueden dejarse de lado.