Desde las primeras exportaciones de café a Europa hace dos siglos, la variable internacional ha sido fundamental para Costa Rica.

Asimismo, las relaciones políticas y de cooperación económica, comercio exterior y seguridad nacional, con los Estados Unidos, guardando las proporciones y enormes diferencias entre ambos países, han sido prioritarias.

No solo por nuestra ubicación territorial estratégica en el centro de las Américas…sino por la existencia histórica de valores compartidos sobre el sistema de vida en libertad y democracia, como algo esencial a ambos países.

Siempre fuimos aliados de los Estados Unidos en el valor de las ideas de la libertad y la democracia, pero eso no fue obstáculo, en el pasado reciente, para que Costa Rica, como país soberano, fuera pionero regional en establecer y mantener respetuosas y positivas relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación con países organizados bajo otros sistemas ideológicos y así desempeñar un papel de liderazgo internacional que nos permitió tener un valor estratégico superior y significativo entre los países en desarrollo y, en tres oportunidades, ser miembros y presidir el Consejo de Seguridad de la ONU.

En este 2025, los Estados Unidos cambiaron las reglas de su relacionas políticas, militares y de comercio exterior, hasta con sus más cercanos aliados históricos, como la Unión Europea y Canadá. Costa Rica no fue la excepción. Nos impusieron aranceles del 15%, superiores en 5% a la de otros países de la región, anuncian un 100% a los “chips y semiconductores” y declaran a San José como una de las ciudades más inseguras del mundo. Ese es el cuadro real.

Para nuestro país, estos datos son fríos y perturbadores.

Al gobierno actual, sus estrategias y resultados en política internacional y comercio exterior le salieron bastante mal y hasta la Sala Constitucional los condenó por violación a los Derechos Humanos, en el caso de los emigrantes ilegales que aceptaron, por nada, en el territorio nacional desde los Estados Unidos. Además, este gobierno está de salida y sin tiempo real de negociación.

El hecho objetivo y cierto es que, ahora más que nunca antes, la variable internacional, la seguridad interna, el comercio exterior, las inversiones extranjeras, el acceso a nuevas tecnologías y a grandes mercados de consumo, son fundamentales y prioritarias para Costa Rica. De la misma forma que, nuestro país, está urgido de mejorar considerablemente su competitividad económica y llevar a cabo necesarias reformas y cambios estructurales y legales acumulados y pospuestos. Estas serán tareas fundamentales y prioritarias que tendrá que asumir con determinación, inteligencia, dignidad, estrategia y capacidad política, el gobierno que elijamos democráticamente los costarricenses en el 2026.

¡Gran responsabilidad histórica!

¿Y usted qué opina?