Durante su primer mes en prisión, el exmagistrado Celso Gamboa presentó seis recursos ante la Sala Constitucional. Las gestiones incluyen amparos, hábeas corpus y acciones de inconstitucionalidad, relacionadas con el proceso de extradición que enfrenta y las condiciones de su detención.

Los recursos fueron admitidos en distintos momentos entre junio y julio. Algunos fueron rechazados de plano, mientras que otros siguen en análisis de admisibilidad o ya están siendo tramitados por los magistrados, según confirmó el departamento de prensa de dicha institución.

“La Sala Constitucional está conociendo actualmente varios recursos relacionados con la situación jurídica de una persona apellidada Gamboa Sánchez, en el contexto de un proceso de extradición y una reforma constitucional que permite la extradición de costarricenses por ciertos delitos graves”, detalla.

Además, indicó que, “Debido a la naturaleza confidencial de los recursos de amparo y hábeas corpus, no es posible proporcionar detalles muy específicos sobre los hechos o pruebas presentadas en los casos. Además, tampoco se puede entregar información sobre quiénes son las personas que presentan estos expedientes”.

1- Expediente 25-019583-0007-CO

Este recurso fue rechazado de plano por el Tribunal Constitucional. Era un hábeas corpus interpuesto contra la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Justicia y Paz y el Poder Judicial, y figuraban como ofendidos tres personas de apellidos López, Álvarez y Gamboa.

El recurrente alegaba que, pese a la reforma al artículo 32 de la Constitución, no se habían modificado las normas secundarias que aún prohíben la extradición de costarricenses (Ley N.º 4795 y Ley N.º 7146), lo cual generaba una contradicción normativa y violaba el principio de supremacía constitucional. Además, solicitaba que se ordenara la libertad inmediata de los nacionales sujetos a extradición y que se sustituyera la medida cautelar de prisión preventiva por monitoreo electrónico.

La Sala rechazó el recurso por improcedente, al considerar que las pretensiones del recurrente exceden el ámbito del hábeas corpus.

2-Expediente 25-018436-0007-CO

La Sala Constitucional rechazó de plano esta acción de inconstitucionalidad, en la que se cuestionaban la Ley de Extradición (N.º 4795) y el Tratado con EE.UU. (Ley N.º 7146), por supuesta violación al principio de no retroactividad consagrado en el artículo 34 de la Constitución Política.

El accionante alegaba que dichas normas no se ajustaban a la reciente reforma constitucional sobre extradición (Ley N.º 10730) y que aplicarlas a hechos anteriores vulneraba derechos adquiridos.

La Sala concluyó que la gestión no cumplía los requisitos formales esenciales: el accionante no acreditó legitimación, no presentó un expediente base, ni fundamentó adecuadamente sus argumentos. Por ello, se rechazó conforme al artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

3- Expediente 25-020009-0007-CO

Este asunto fue presentado originalmente como un recurso de amparo a favor del señor Gamboa Sánchez, pero por su naturaleza jurídica fue reconducido a un hábeas corpus.

El recurrente alegó violaciones al derecho de defensa, la privacidad de las comunicaciones y la dignidad humana del privado de libertad. Solicitó una medida cautelar para que se le permitiera tener un cuaderno donde tomar notas sobre su defensa.

Este asunto fue cursado por la Sala Constitucional.

4- Expediente 25-020390-0007-CO

Se trata de otro recurso de amparo a favor del señor Gamboa Sánchez, en el que se alegan violaciones a los derechos a la intimidad, integridad física y psíquica, así como la exposición a tratos crueles y degradantes.

El amparado solicita su traslado urgente, alegando que se encuentra bajo custodia de funcionarios que previamente han incurrido en conductas ilegales como la filtración de información confidencial, y cuya presencia representa un riesgo inminente para su vida.

Este recurso fue cursado por la Sala Constitucional.

5-Expediente 25-021062-0007-CO

Se trata de una acción de inconstitucionalidad contra la reciente reforma al artículo 32 de la Constitución Política (Ley N.º 10730).

La accionante sostiene que la reforma es contraria a varias normas del derecho nacional e internacional, pues vulnera principios como la no regresividad en materia de derechos humanos, el derecho a no ser desarraigado de la patria (artículo 22.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), la prohibición de retroactividad y la soberanía nacional al trasladar la competencia penal a tribunales extranjeros. Además, alega violaciones al derecho al juez natural y al debido proceso.

Solicita la suspensión inmediata del trámite de extradición seguido contra el señor Gamboa Sánchez y su liberación inmediata por ser un costarricense por nacimiento cuya detención carece de fundamento legal válido. Esta acción está en estudio de admisibilidad.

6- Expediente 25-022406-0007-CO

Este expediente corresponde a un recurso de amparo a favor del señor Gamboa Sánchez, en el que se impugna la actuación de agentes del OIJ e INTERPOL por haber decomisado su teléfono celular sin orden judicial ni respeto a los procedimientos legales y diplomáticos vigentes, entregando el dispositivo a la agencia extranjera DEA. La parte recurrente alega que este proceder vulnera derechos fundamentales como el debido proceso, la intimidad, la defensa y el derecho a la propiedad.

Solicita que se declare con lugar el amparo, que se ordene la inmediata devolución del dispositivo al señor Gamboa Sánchez o a su defensa técnica letrada. Asimismo, solicita que, en caso de que la DEA ya haya accedido a la información contenida en el celular, se garantice que dicha información no sea utilizada en su contra en un eventual proceso penal o de extradición. Este amparo se encuentra en estudio de admisibilidad.