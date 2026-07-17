Las presas se apoderan del último viernes de vacaciones: Así luce San José

El cierre del periodo de vacaciones de medio año está marcado este viernes por largas presas en distintos sectores de la Gran Área Metropolitana, especialmente en las principales rutas de ingreso y salida de San José.

Foto: Mauricio Aguilar

Entre los puntos con mayor congestión vehicular se reportó Circunvalación, donde cientos de conductores enfrentan un tránsito lento. La alta circulación de vehículos provocó importantes retrasos.

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La Ruta 1 también presentó fuertes congestionamientos.

En Escazú, las presas también son protagonistas de la jornada, con un incremento significativo en el flujo vehicular sobre las principales vías del cantón, en la salida de los peajes hacia San José.

Foto: Mauricio Aguilar

Las autoridades hacen un llamado a los conductores a mantener la paciencia, respetar las normas de tránsito y planificar sus desplazamientos.