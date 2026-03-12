“Las obras no podrán empezar antes de mediados del próximo año”

Con los 11 diputados a favor, el préstamo para la ampliación de la Ruta 1 recibió el voto afirmativo de la Comisión de Asuntos Hacendarios, por lo que pasará a ser visto por el plenario legislativo; sin embargo, la oficialista Pilar Cisneros aseguró que la rapidez de la aprobación igualmente hará esperar a los costarricenses hasta el próximo gobierno.

Según detalló la legisladora, “aunque aprobemos rápidamente el proyecto, no solo dictaminado aquí, sino aprobado en plenario, las obras no podrían empezar antes de mediados del próximo año, para que vean lo complejo que es todo en este país; que los costarricenses no digan que ya se aprobó y mañana empezamos a ver las obras, no, ver las obras, si nos va bien, a medida del próximo año empezaríamos”.

El empréstito se daría por parte del Banco Centroamericano de Desarrollo Integral (BCIE) por un total de $770 millones, esto con el objetivo de realizar diversas obras que agilicen el transporte por la Interamericana Norte.

Dentro de los trabajos se incluyen 21 intercambios, cinco puentes nuevos, 25 pasos superiores o inferiores a dos o tres niveles, 20 pasos peatonales, 18 pasos de fauna, 110 bahías de autobuses, dos puentes ferroviarios, tres túneles, tres estaciones de peaje y una estación de pesaje; esto según enumeró Cisneros.

Por parte de los diputados de las demás bancadas se destacó la importancia del proyecto de ampliación, y celebraron el trabajo legislativo para dar prioridad a la aprobación de dicho préstamo.

“Hemos tardado 6 meses. Si yo tratara con el nivel de injusticia con el que se trata, por pura demagogia, a esta comisión, diciendo que es que hemos detenido la tramitación del proyecto; si tratara con ese nivel de injusticia al Poder Ejecutivo diría “qué bárbaro, se tardaron 10 meses, qué inútiles.” Pero yo creo que no caben esas situaciones acá”, expresó Jonathan Acuña, del Frente Amplio.

El proyecto ahora deberá ser votado dos veces en el plenario para poder quedar aprobado.

Paulina Ramírez Presidenta de Comisión

“Esta comisión ha venido trabajando con responsabilidad sabiendo la importancia de este proyecto. Avanzamos en pocos meses con este y otros cinco proyectos más que estaba en agenda siendo las prioridades para el gobierno”.