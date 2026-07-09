La ola de desinformación alrededor del Mundial 2026 sigue creciendo y ahora volvió a golpear con videos e imágenes falsas que se viralizan en redes sociales, varios de ellos vinculados incluso con figuras del fútbol como Lamine Yamal y dirigentes de la FIFA.

Estos son algunos de los casos más virales, desmentidos por Maldita.es:

Uno de los casos más recientes corresponde a un video real publicado por Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, donde aparece abrazándose con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Federación Argentina de Fútbol, tras la victoria ante Cabo Verde.

Más acá: ¿Es real la mujer brasileña del video viral?

En este se le ve al dirigente de la Conmebol alegrarse de que un equipo miembro de su confederación lograra una victoria. Posteriormente, se ve un saludo entre todos los dirigentes, incluidos los de Cabo Verde.

Sin embargo, la versión que circula en redes con una narración que habla de un supuesto escándalo fue manipulada con audio generado por inteligencia artificial.

También fue desmentido un video que mostraba a una mujer observando a un aficionado noruego sin camiseta en un supuesto partido entre Noruega e Israel. El contenido fue generado con IA y, además, el encuentro nunca pudo darse en el Mundial, ya que Israel ni siquiera clasificó al torneo.

A esto se suma una imagen falsa de un aficionado brasileño sin camiseta en el partido Brasil-Japón, también creada con herramientas de inteligencia artificial, pese a que se compartió como si fuera una escena real del torneo.

En paralelo, Lamine Yamal volvió a convertirse en blanco de rumores y montajes. Entre los contenidos desmentidos figuran supuestas declaraciones contra Mbappé, mensajes políticos atribuidos al jugador, un falso veto de ingreso a Estados Unidos y publicaciones que cuestionan su edad con documentos e imágenes manipuladas.

Los verificadores insisten en que muchas de estas publicaciones mezclan contenido real con material alterado o generado con IA, por lo que recomiendan revisar siempre la fuente antes de compartir.