Las mejores frases del encuentro Laura Fernández-Bukele

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La presidenta Laura Fernández se reunió con su homólogo salvadoreño Nayib Bukele este viernes en una visita con el objetivo de aprender el funcionamiento del CECOT y replicarlo en el nuevo Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO).

Se trata de la segunda gira oficial de la presidenta Fernández como mandataria, después de su visita a Colombia con Abelardo de la Espriella.

Las mejores frases

Nayib Bukele

“Costa Rica tiene una ventaja y es que no han llegado ni por cerca a lo que llegó El Salvador y es importante porque es como un cáncer que había tomado el 80% del cuerpo. Costa Rica tiene un cáncer pero es menor”

“Llegamos a ser el país más peligroso del mundo, Costa Rica no tiene que ir hasta allá”

“Nuestras propuestas incluyen reforma a la ley, criterios jurídicos, eso ayuda a perseguir a las estructuras, no solo a personas”

“Es importante que sea delito pertenecer a la estructura delictiva”

“Reformas legales que se han hecho en otros países también, son vitales para el combate del crimen”

“Me sorprendió cuando me estaba haciendo un análisis de narcotráfico en la región (…) creo que los costarricenses tiene suerte de tener una mujer tan conocedora del tema”

“Enfrentar a estas organizaciones conlleva un riesgo personal alto”

“Hay presidentes que no hacen nada, en el mejor de los casos, porque tienen miedo. Otros no hacen nada porque son parte”

Laura Fernández

“Compartimos (Costa Rica y El Salvador) el compromiso de devolverle la paz a nuestros pueblos”

“Nuestros países han unido esfuerzos, inteligencia y experiencias para enfrentar un enemigo común: El narcoterrorismo”

“La paz de nuestros pueblos no puede quedar en manos de delincuentes”

“Yo vine a conocer de primera mano esa experiencia, aprender de lo que ha funcionado y aprovechar esas lecciones en nuestra propia lucha nacional”

“Esa disposición de aprender es recíproca (…) El Salvador puede encontrar en Costa Rica experiencias valiosas en bienestar, desarrollo y oportunidades que estamos construyendo”