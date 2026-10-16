Las mejores frases del encuentro Laura Fernández-Bukele

Encuentro para implementar funcionamiento del CECOT en el CACCO

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La presidenta Laura Fernández se reunió con su homólogo salvadoreño Nayib Bukele este viernes en una visita con el objetivo de aprender el funcionamiento del CECOT y replicarlo en el nuevo Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO).

Se trata de la segunda gira oficial de la presidenta Fernández como mandataria, después de su visita a Colombia con Abelardo de la Espriella.

Las mejores frases

Nayib Bukele

  • “Costa Rica tiene una ventaja y es que no han llegado ni por cerca a lo que llegó El Salvador y es importante porque es como un cáncer que había tomado el 80% del cuerpo. Costa Rica tiene un cáncer pero es menor”
  • “Llegamos a ser el país más peligroso del mundo, Costa Rica no tiene que ir hasta allá”
  • “Nuestras propuestas incluyen reforma a la ley, criterios jurídicos, eso ayuda a perseguir a las estructuras, no solo a personas”
  • “Es importante que sea delito pertenecer a la estructura delictiva”
  • “Reformas legales que se han hecho en otros países también, son vitales para el combate del crimen”
  • “Me sorprendió cuando me estaba haciendo un análisis de narcotráfico en la región (…) creo que los costarricenses tiene suerte de tener una mujer tan conocedora del tema”
  • “Enfrentar a estas organizaciones conlleva un riesgo personal alto”
  • “Hay presidentes que no hacen nada, en el mejor de los casos, porque tienen miedo. Otros no hacen nada porque son parte”

Laura Fernández

  • “Compartimos (Costa Rica y El Salvador) el compromiso de devolverle la paz a nuestros pueblos”
  • “Nuestros países han unido esfuerzos, inteligencia y experiencias para enfrentar un enemigo común: El narcoterrorismo”
  • “La paz de nuestros pueblos no puede quedar en manos de delincuentes”
  • “Yo vine a conocer de primera mano esa experiencia, aprender de lo que ha funcionado y aprovechar esas lecciones en nuestra propia lucha nacional”
  • “Esa disposición de aprender es recíproca (…) El Salvador puede encontrar en Costa Rica experiencias valiosas en bienestar, desarrollo y oportunidades que estamos construyendo”
  • “Costa Rica avanza en convertirse en un referente de seguridad, orden y disciplina en nuestro sistema penitenciario”