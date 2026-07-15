“Las Malvinas son argentinas”: el festejo de la Albiceleste sobre Inglaterra

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 dejó imágenes de euforia dentro y fuera del terreno de juego.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante los festejos del plantel, cuando los futbolistas entonaron el cántico “Las Malvinas son argentinas”, seguido de un cartel que lanzó parte de la afición.

Foto: AFP

El momento rápidamente se viralizó en redes sociales y generó diversas reacciones, especialmente por producirse apenas unos minutos después de eliminar a Inglaterra, eterno rival dentro del campo del combinado sudamericano desde los años 60’s y con el que batallaron por las mismas en 1982.

La Albiceleste ahora cambia el enfoque hacia la gran final del Mundial 2026, donde buscará conquistar una nueva estrella ante una España sedienta de logros.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra