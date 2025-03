La boxeadora Yokasta Valle, actual Campeona de las 105 libras del Consejo Mundial de Boxeo, vuelve al cuadrilátero el próximo sábado. En Cancún, Quintana Roo, México, se medirá a la estadounidense Marlen Esparza.

La gran lucha es que va a pelear por las 112 libras, en velada organizada por Golden Boy, la promotora de Oscar de la Hoya. Es así como tiene que subir 7 libras.

La pugilista revela cómo está haciendo. “No ha sido fácil, he cambiado muchísimas cosas, como cenar más proteína y siempre estar bien hidratada, aunque mi cuerpo ya está acostumbrado a llegar a 105 libras con entrenamiento fuerte, corridas y un segundo entrenamiento me hace bajar. Debo tener otra comida extra. Es diferente, pero bueno, debo mantenerme fuerte con mi masa muscular para estar en estas 112 libras, que es un gran reto estar en las mejores condiciones”.

La gran pregunta es por qué subir dos divisiones. “Porque soy una mujer de retos. Me ofrecieron esta pelea y me dije por qué no. Al final para que pueda crecer el boxeo femenino deben pelear las mejores. Marlen es de las mejores y tuve que subir a las 112 libras para que se dé esta pelea”.

Mario Vega, Manager de Yokasta, cuenta cómo surgió esta posibilidad.

“Se nos da esta oportunidad, nosotros se la ofrecemos a Yoka. Ni lo había pensado, pero ella siempre quiere hacer cosas diferentes y hacer que el boxeo femenino crezca. Me dijo que siempre ha querido pelear con Marlen Esparza. Es una excampeona unificada de las 112 libras y exolímpica. Es una de las mejores boxeadoras libra por libra de los Estados Unidos. Es un reto importante”.

Admite que ha sido difícil el proceso. “Nos ha costado un poquito mantener a Yoka arriba en el peso, porque ella esta acostumbrada a un peso menor a dar las 105 libras sin ningún problema. Prácticamente, Yoka va a pelear como camina. Sí vamos a tener a una Marlen Esparza que le lleve unas 10 libras o 12 libras a Yoka, que eso es importante, por eso hay divisiones, pero la ventaja de Yoka será su velocidad y su rapidez. Creo que será la pelea de la noche. Como siempre Yoka queriendo sacar cosas especiales y dejar la bandera de Costa Rica en alto”.