

Dra. Ana Yendry Morales

Toda relación atraviesa momentos de luz y de sombra. A veces, el dolor llega no porque el amor haya desaparecido, sino porque la forma de amar necesita cambiar.

El impacto emocional y psicológico: En una crisis matrimonial, las emociones pueden volverse intensas y confusas. Surgen la tristeza, el enojo, la culpa o el miedo al abandono. Se tambalean la seguridad personal y la identidad dentro de la relación.

Desde la mirada psicológica, estos momentos pueden derivar en síntomas de ansiedad, depresión o estrés emocional, sobre todo cuando la comunicación se desgasta y la empatía se pierde.

Sin embargo, el malestar también cumple una función: invita a mirar lo que necesita ser sanado. La crisis muestra las heridas que cada uno carga y que, muchas veces sin querer, se proyectan en la pareja.

El valor terapéutico del encuentro: En terapia, la crisis se aborda no como un enemigo, sino como una posibilidad de crecimiento emocional. A través del acompañamiento profesional, la pareja puede aprender a comunicarse con mayor asertividad, expresar sus emociones sin dañar y reconocer sus propias responsabilidades.

La relación, entonces, deja de ser un campo de batalla para convertirse en un espacio de encuentro.

Un lugar donde es posible reconstruir la confianza, renovar los acuerdos y volver a conectar desde la autenticidad.

Renacer después del conflicto: Toda crisis tiene un antes y un después. Puede que algunas parejas decidan continuar y reconstruir, mientras otras comprendan que su camino juntos ha llegado a su fin.

Ambas decisiones, si se toman desde la conciencia y el respeto, representan una forma de amor maduro.

Las crisis matrimoniales no son un fracaso: son parte del proceso humano de amar y aprender.

Son el recordatorio de que amar también implica crecer, soltar expectativas y abrirse a nuevas maneras de estar con el otro y con uno mismo.

A veces, las tormentas más intensas dejan los amaneceres más claros.

