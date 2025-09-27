Jafet Soto volvió al banquillo del Herediano y perdió en casa 0-2 ante Guadalupe. En una conferencia explosiva el también presidente del Team dejó muchas frases calientes.

“A como puse la cara en los dos campeonatos, hoy también pongo la cara por la derrota. No hicimos lo suficiente para merecerla y Guadalupe hizo bien su trabajo. Nos faltó calidad”.

“Hubo faltas que en el área de ellos no eran y en la mía sí. Hay cositas, nos echaron a Allan (Cruz) y uno de los integrantes dijo que era morado. Hay cosas, faltitas, a Marcel le meten el codo en la espalda. No es excusa. Ya más debajo de esto no podemos estar. Es levantarnos o levantarnos”.

“Me gusta el orden, debemos volver a muchas cosas. Ellos no pueden hacer lo que les dé la gana”.

“Le prometo a la afición que se verá un trabajo diferente. Yo jugué fútbol y eso es quiero o no quiero calificar. Vamos a analizar quienes quieren. Eso sí se lo aseguro”.

“No le voy a decir a nadie que se haga herediano, hay algunos (jugadores) que ya lo son, otros deben ponerse la camiseta y respetarla. Voy a escoger a los mejores 21 que tengan alma y quieran correr con alma. No me importa si son o no heredianos. Hoy nos faltó alma, eso nos faltó”.

“Esta es la primera vez que me siento solo en un estadio. Hemos jugado en muchos estadios y es la primera vez que me siento solo”.