Las frases más polémicas del Ejecutivo tras la inauguración del CACCO

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

La inauguración del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO) no solo estuvo marcada por la presentación de la nueva megacárcel, sino por un duro enfrentamiento verbal por parte del Poder Ejecutivo hacia los jerarcas del Poder Judicial.

Las declaraciones más polémicas expresadas durante la conferencia de prensa:

1. “Supositorios de cocaína”

“Usted por lo menos no usa supositorios de cocaína. Yo tampoco. Pero le digo una cosa, señor ministro (Gabriel Aguilar) y señora presidente: la crítica de los tontos, la crítica de los corruptos, el ataque constante de quienes defienden a quienes atacan a la sociedad es el precio que hay que pagar por no ser uno de ellos.”

— Rodrigo Chaves (Ministro de Hacienda y de la Presidencia).

2. Laura Fernández al Poder Judicial: “Quítense la careta”

“Quítense la careta. Hay gente, magistrados, miembros del poder judicial, fiscales y jueces que están del lado de los delincuentes. Por eso no vinieron, porque les duele ver un modelo de mano dura en Costa Rica.”

3. Rodrigo Chaves sobre las propuestas de la Corte

“Y hoy para lavarse la cara, los mismos ausentes de ahí agarran y están diciendo: ‘Le vamos a proponer al Congreso que si alguien tiene vínculos con el crimen organizado, ahora sí vamos a apoyar la ley que se les detenga’. Eso es agarrar el caballo del pueblo, cambiarle el bozal y querérselo vender. Eso es una estafa intelectual.”

4. Laura Fernández ante la ausencia de magistrados: “Salados”

“Por eso albergábamos la esperanza y por eso están ahí las sillas de que ojalá vinieran, pero bueno, algún día y si no, salados, si no quieren trabajar, salados.”

5. Laura Fernández sobre el asesino de un policía: “Maldito”