Las frases más polémicas de Rodrigo Chaves en Nicoya

Durante el acto de celebración del 202.º aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya, el expresidente y ministro de Hacienda Rodrigo Chaves lanzó una serie de declaraciones contra el Poder Judicial, la oposición y quienes cuestionan el manejo del presupuesto público.

Estas fueron algunas de las frases que marcaron su intervención:

“¿Les da miedo la dictadura? ¿Les da miedo que cierren el Poder Judicial?” , cuestionó al referirse a las críticas por el recorte presupuestario al Poder Judicial.

, cuestionó al referirse a las críticas por el recorte presupuestario al Poder Judicial. Aseguró que existe “un movimiento coordinado de una oposición obstruccionista y comunista que se adhirió al Poder Judicial para meterle miedo a los guanacastecos y al resto del país” .

. Sobre la captura de alias “Diablo”, afirmó que “lo que ayer pasó fue que el Poder Judicial arregló la torta que se jalaron hace diez años” , al señalar que el sospechoso había sido dejado en libertad años atrás.

, al señalar que el sospechoso había sido dejado en libertad años atrás. También calificó de “oportunista, convenciero, hipócrita y aprovechado” al director interino del OIJ, Michael Soto, por advertir sobre el impacto de un eventual recorte presupuestario.

al director interino del OIJ, Michael Soto, por advertir sobre el impacto de un eventual recorte presupuestario. En materia fiscal insistió en que “no nos vamos a endeudar más, estamos pagando” , al defender la política económica de su administración.

, al defender la política económica de su administración. Al responder preguntas sobre impuestos, expresó: “¿Para qué brincan si el piso está tan parejo?” , asegurando que el Gobierno únicamente plantea discutir si el sistema tributario es justo.

, asegurando que el Gobierno únicamente plantea discutir si el sistema tributario es justo. Además, cuestionó que “el arenero en la cascajera, que huele a pala todo el día, paga el mismo impuesto que los ricachones”, al referirse al debate sobre las exoneraciones tributarias.

Las declaraciones se dieron durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno realizado en Nicoya, en una jornada marcada por la captura de los presuntos líderes criminales alias “Diablo” y “Tan”, así como por las discusiones sobre seguridad y presupuesto público.