El inseparable amigo y director creativo de Karol G, el colombiano Daiky Gamboa, aterriza en Costa Rica para protagonizar un evento junto al dúo costarricense de DJs Inbetwin.

Conformado por las hermanas Ana y Lucía Barrantes darán en un evento que promete ser uno de los más emotivos y visualmente impactantes del año.

La cita será el próximo jueves 19 de setiembre en Río Campo, Lindora, y no solo celebrará el cumpleaños de las DJs, sino también su esperado regreso a los escenarios nacionales, después de tres meses fuera del país.

Daiky ha estado íntimamente ligado a la carrera de “La Bichota”, con quien mantiene una amistad entrañable.

Su rol como director creativo lo ha llevado a colaborar en videoclips, giras internacionales y eventos especiales, ganándose también un lugar como DJ con un estilo distintivo que mezcla el romanticismo del reguetón clásico con una sensibilidad visual y emocional muy personal.

“Él se acopla demasiado a nuestro ritmo porque utiliza reguetón viejo, pero a su propio estilo.

En su show le gusta mucho involucrarse con el público, les regala rosas, baila y es muy visual, es de gran nivel”, expresó Ana, una de las gemelas, en entrevista con Grupo Extra.

El evento llevará el nombre de “Reggaetón Tristito”, y tendrá una temática clara: canciones románticas y de despecho.

Una selección musical pensada para quienes celebran el amor, lo recuerdan con nostalgia, o simplemente disfrutan de una noche cargada de sentimientos intensos.

“Este regreso nos tiene muy felices de estar en casa y con muchas ganas de mezclar en el país nuevamente, extrañábamos eso”, añadió.

En el evento habrá una capsula de karaoke, shots gratis para animar la noche, tatuajes temporales para llevarse un recuerdo original, micheladas y helados para refrescar emociones

Las entradas ya están a la venta y tienen un costo que va desde los $12 (unos ¢6.000) hasta $30 (unos ¢15.000) en localidades General y VIP “Behind the DJ” y se adquieren mediante la plataforma de starticket.cr.