Las defunciones en Costa Rica crecieron un 40,9% en la última década

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Las estadísticas del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) muestran una marcada tendencia al alza en los fallecimientos inscritos en Costa Rica durante el decenio 2016-2025, situando a 2025 como el segundo año con mayor número de defunciones registradas en la historia reciente del país.

Panorama general

Entre los años 2016 y 2025, el TSE inscribió un total de 275.208 defunciones. El volumen anual de registros pasó de 22.319 en 2016 a 31.451 en 2025, lo que representa un incremento del 40,9% en diez años.

El pico histórico: El año con mayor cantidad de inscripciones fue 2021, con 31.686 fallecimientos.

El segundo lugar: El año 2025 ocupó el segundo puesto del decenio con 31.451 defunciones.

El nivel más bajo: La menor cifra del período se registró en 2016, con 22.319 inscripciones.

La brecha por sexo y territorio

Los datos estadísticos del TSE exponen disparidades constantes tanto en la distribución por sexo registral como entre provincias:

56,6% hombres vs. 43,4% mujeres: En la década analizada se inscribieron 155.862 defunciones de hombres y 119.346 de mujeres.

Contraste provincial: San José fue la provincia con el promedio anual más alto de defunciones inscritas, mientras que Limón registró el promedio más bajo de la década.

Avance de 2026: En los primeros ocho meses de 2026 ya se contabilizan 20.764 fallecimientos inscritos (11.663 hombres y 9.101 mujeres).

El proceso de declaración de fallecimientos ha experimentado una migración sostenida hacia canales digitales.

148.421 trámites en línea: Es la cifra total de gestiones realizadas digitalmente desde la implementación del sistema el 21 de mayo de 2018 hasta setiembre de 2026.

Plataforma médica 24/7: Las declaraciones son emitidas por médicos colegiados a través de la plataforma SEDIMEC del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, que se valida en tiempo real con las bases de datos del TSE.

Inscripción automática vs. revisión manual: Las defunciones de costarricenses por nacimiento menores de 80 años pueden inscribirse automáticamente. En cambio, cuando corresponden a personas mayores de 80 años o extranjeras, se requiere una revisión manual que demora entre 5 y 8 días hábiles.

Las personas usuarias pueden adquirir certificaciones digitales de defunción en el sitio web del TSE de forma inmediata por un costo de ₡ 1.562,50 por documento.