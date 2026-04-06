“Las críticas me llegan por llevar el número”

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Era uno de los más criticados por la afición saprissista, pero ahora se lleva los aplausos por su gran nivel. Hablamos de Jefferson Brenes, que despuntó su nivel desde que Hernán Medford asumió el banquillo morado.

Para el mediocampista, quien lleva la #10 en su espalda, llevar ese número hizo que, en su momento, las críticas de la afición aumentaran.

“Las criticas más que todo me iban por llevar el número, obviamente por el rendimiento, pero tal vez era por llevar el número. Ya (Alonso) Solís la guindó ahí, él es el ídolo aquí, él es la persona al cual siempre van a recordar. Es una motivación llevarlo, saber que una persona la retiró, hizo su carrera, hizo su nombre, pero ya los ojos también sé que están puestos en mí“, afirmó.

Jefferson Brenes cree que la regularidad le ha ayudado a recuperar su nivel, un nivel que lo trajo de vuelta a la Selección Nacional.

“Yo entré en una etapa de frustración, porque tal vez no saben mi mejor nivel, pero, ¿cómo iba a alcanzar mi mejor nivel si no tenía minutos?, no tenía la confianza también. ¿Cómo iba a jugar si no podía tener la confianza, los minutos, el ritmo?“, expresó.

El 10 morado agradeció la llegada de Hernán Medford, ya que era un entrenador que lo conocía y que sabía el potencial que podía dar.

“Ahora que llegó Hernán, creo que por ahí me ayudó, entonces creo que al final de cuentas quizás están bajando un poco la crítica, pero es normal, siempre vamos a estar en el ojo del huracán, y soy una persona que si me tienen que criticar por mi nivel, que lo hagan, porque al final de cuentas todo eso me ayuda a levantarme personalmente”, sentenció.