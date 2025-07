Ocho meses después del accidente aéreo ocurrido en Pico Blanco, Escazú, el testimonio de Paola Amador, única sobreviviente del siniestro, y de su esposo, Emed Barrantes, revela el impacto emocional y humano que marcó a su familia.

“Cosas que antes eran simples, como peinar a nuestras hijas, ahora son milagros. Cada abrazo, cada comida juntos, cada paso de Paola es un regalo”, relató Emed durante una conversación con el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, que lideró el operativo de búsqueda y rescate el 25 de noviembre de 2024.

Paola, de 40 años, fue localizada con vida por los equipos de rescate tras pasar horas en condiciones extremas, herida, sin alimentos y con temperaturas bajo los 10 grados.

El operativo requirió un despliegue interinstitucional que incluyó bomberos, Cruz Roja, policías, vaqueanos y vecinos de la zona.



Así fue ubicada la avioneta tras el mortal accidente.

“Yo sabía que me iban a encontrar, pero la noche se me hizo eterna. Sentía frío, sed y mucho dolor, pero no perdí la fe”, narró Paola, quien aún continúa en proceso de rehabilitación tras múltiples lesiones.

El rescate se realizó en condiciones extremas de lluvia, neblina y sin visibilidad. “Cada paso con la camilla fue una promesa de que no saldríamos sin ella”, recordó Carlos Garita, de la Unidad de Búsqueda y Rescate en Montaña del Cuerpo de Bomberos. La operación tardó más de 12 horas desde el hallazgo hasta la extracción segura.

Para Luis Chávez, jefe de Batallón, el caso marcó un antes y un después: “Este operativo cambió la manera en que enfrentamos emergencias en montaña. La prioridad era la vida, aunque las probabilidades fueran mínimas”.

El matrimonio resalta que, tras el accidente, su vida cambió profundamente. “Ya no hay cosas simples: respirar, caminar, comer con la familia, todo es un milagro”, concluyó Emed.