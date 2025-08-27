Cartaginés selló su pase a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana al mejor estilo de Andrés Carevic: presión alta, intensidad y contundencia. El resultado fue una goleada que tuvo a Johan Venegas como gran figura con un doblete, acompañado por la calidad de Marcos Ureña, que también se hizo presente en el marcador.

Desde el pitazo inicial, el cuadro brumoso salió decidido a imponer condiciones en su casa. Con posesión y ataques constantes por las bandas, obligaron al Independiente a replegarse y reorganizarse a contrarreloj para contener las arremetidas azules.

La primera polémica llegó al minuto 30, cuando Randall Cordero fue derribado en el área. El árbitro trinitense Kwinsi Williams no dudó y sancionó el penal. Tres minutos después, Venegas ejecutó con frialdad, engañó al guardameta Alex Rodríguez y puso el 1-0, desatando la euforia en las gradas.

El CAI reaccionó con tímidos intentos, pero al 38’ Kevin Briceño se vistió de héroe al achicar un remate a quemarropa de Keny Bonilla. Cuando parecía que el descanso llegaría con mínima ventaja, apareció Marcos Ureña al 45+1 con una definición de crack al ángulo derecho para el 2-0 que encendió el Fello Meza.

En la complementaria, los panameños adelantaron líneas y ganaron más posesión, pero Briceño volvió a salvar al 50’ con una gran intervención. Cartaginés respondió al 61’ con Batiz, aunque sin fortuna, y al 64’ Ureña desperdició una clara opción tras eludir al portero y rematar desviado.

La sentencia llegó al 78’, un rebote le quedó a Venegas, quien no perdonó y selló el 3-0 definitivo con un derechazo certero.

Y cuando todo parecía sentenciado, al 90+4 llegó la joya de la noche: Douglas López tomó un contragolpe, avanzó con decisión y, con un zurdazo implacable al ángulo, selló la goleada 4-0.

Con esta victoria, la segunda consecutiva en casa, Cartaginés confirma su clasificación y manda un mensaje claro: va por todo en la Copa Centroamericana.