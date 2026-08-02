El Obispo de Ciudad Quesada, José Manuel Garita Herrera, dio la homilía con un mensaje basado en la unidad durante la misa del 2 de agosto.

La presidenta de la República, Laura Fernández y un grupo de sus jerarcas participaron del encuentro religioso. Ministros, presidentes ejecutivos y diputados también fueron parte de la Santa Eucaristía.

Estas son las frases más contudentes de Monseñor, quien señaló directamente los problemas estructurales y de seguridad que afectan la tranquilidad de los hogares costarricenses:

Foto: Randall Sandoval

“Ella nos recuerda que somos una sola familia y que el futuro de Costa Rica no podrá construirse sino desde la armonía, el entendimiento y la búsqueda honesta de intereses y metas comunes que garanticen el bienestar integral de todos”.

“Unidad que no significa pensar todos igual, sino aprender a reconocernos como hermanos”.

“Necesitamos fortalecer la comunión, abrir espacios de diálogo sincero, cultivar el respeto mutuo y buscar juntos el bien común por encima de los intereses particulares”.

“Ella quiere suscitar entre nosotros armonía, fraternidad, tolerancia y entendimiento que nos unan verdaderamente como hermanos para sacar adelante a Costa Rica”.

“Nuestro país necesita hombres y mujeres capaces de escucharse y de respetarse, incluso cuando piensan distinto”.

“La violencia sigue sembrando dolor en muchos hogares”.

“La criminalidad hiere profundamente el tejido social”.

“El narcotráfico continúa destruyéndonos”.

“La corrupción sigue causando daño, injusticia y escándalo”.

“Numerosas familias viven con incertidumbre frente al futuro. La pobreza sigue golpeando a muchos hermanos que carecen de oportunidades dignas.”.

El jerarca concluyó haciendo una llamada de atención a gobernantes y servidores públicos para ejercer su labor con altura, honestidad y vocación de servicio en favor del bien común.