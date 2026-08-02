Las 10 frases más contundentes de Monseñor Garita en misa del 2 de agosto
Representante de Iglesia Católica llamó a la unidad en el país
El Obispo de Ciudad Quesada, José Manuel Garita Herrera, dio la homilía con un mensaje basado en la unidad durante la misa del 2 de agosto.
La presidenta de la República, Laura Fernández y un grupo de sus jerarcas participaron del encuentro religioso. Ministros, presidentes ejecutivos y diputados también fueron parte de la Santa Eucaristía.
Estas son las frases más contudentes de Monseñor, quien señaló directamente los problemas estructurales y de seguridad que afectan la tranquilidad de los hogares costarricenses:
“Ella nos recuerda que somos una sola familia y que el futuro de Costa Rica no podrá construirse sino desde la armonía, el entendimiento y la búsqueda honesta de intereses y metas comunes que garanticen el bienestar integral de todos”.
“Unidad que no significa pensar todos igual, sino aprender a reconocernos como hermanos”.
“Necesitamos fortalecer la comunión, abrir espacios de diálogo sincero, cultivar el respeto mutuo y buscar juntos el bien común por encima de los intereses particulares”.
“Ella quiere suscitar entre nosotros armonía, fraternidad, tolerancia y entendimiento que nos unan verdaderamente como hermanos para sacar adelante a Costa Rica”.
“Nuestro país necesita hombres y mujeres capaces de escucharse y de respetarse, incluso cuando piensan distinto”.
“La violencia sigue sembrando dolor en muchos hogares”.
“La criminalidad hiere profundamente el tejido social”.
“El narcotráfico continúa destruyéndonos”.
“La corrupción sigue causando daño, injusticia y escándalo”.
“Numerosas familias viven con incertidumbre frente al futuro. La pobreza sigue golpeando a muchos hermanos que carecen de oportunidades dignas.”.
El jerarca concluyó haciendo una llamada de atención a gobernantes y servidores públicos para ejercer su labor con altura, honestidad y vocación de servicio en favor del bien común.