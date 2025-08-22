La tarde de este viernes, se reportó un accidente múltiple en la General Cañas, lo que provocó un colapso total de la autopista y generó largas filas de vehículos.

El hecho ocurrió a las 2:31 p.m. en dirección Heredia, Belén, en La Asunción, en Ruta 1, informó la Cruz Roja.

Fotografía Raquel Vargas

Inmediatamente, se desplazó la Benemérita, con tres unidades de soporte básico.

Se trató de una colisión de dos tráileres y dos vehículos, donde se valoraron 3 pacientes estables ambulatorios, según el reporte de las autoridades.

Fotografía Raquel Vargas